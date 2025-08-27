Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
i dati degli ultimi 30 anni

Consumi delle famiglie in ripresa

Lo certifica l'ultima analisi di Confcommercio sull'evoluzione dei consumi negli ultimi 30 anni

di Giulia Ronchi
27 Ago 2025 - 13:07
01:35 

La rivoluzione tecnologica ha lasciato il segno nei comportamenti di spesa degli italiani. Lo certifica l'ultima analisi di Confcommercio sull'evoluzione dei consumi negli ultimi 30 anni. Nel 2025 la spesa pro capite ha superato i 22mila euro, contro i 19mila del '95. L'aumento, rispetto all'anno scorso, è di 239 euro. "Contro i timori e le preoccupazioni per i dazi servono fiducia e meno tasse", dichiara il presidente di Confcommercio Sangalli.

consumi famiglie

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri