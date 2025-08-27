Consumi delle famiglie in ripresa

La rivoluzione tecnologica ha lasciato il segno nei comportamenti di spesa degli italiani. Lo certifica l'ultima analisi di Confcommercio sull'evoluzione dei consumi negli ultimi 30 anni. Nel 2025 la spesa pro capite ha superato i 22mila euro, contro i 19mila del '95. L'aumento, rispetto all'anno scorso, è di 239 euro. "Contro i timori e le preoccupazioni per i dazi servono fiducia e meno tasse", dichiara il presidente di Confcommercio Sangalli.