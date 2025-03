Congresso di Azione, Calenda chiama a raccolta i "volenterosi" italiani

"Carlo Calenda chiama a raccolta i "volenterosi italiani", cioè quelli che, sottolinea all'acme del suo intervento di chiusura al congresso di Azione, "sono a favore di una Nato Europea". "Il rischio è che a forza di picchiarsi tra destra e sinistra, gli italiani percepiscano che la politica non è in grado di far accadere nulla- sottolinea il segretario di Azione che rivendica ancora una volta la scelta di invitare il premier Meloni -Chi non ha mai paura di confrontarsi con persone diverse è chi crede nella propria identità perché può confrontarsi con tutte.