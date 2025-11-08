Logo Tgcom24
Politica
LOTTA ALLA DROGA (E NON SOLO)

Conferenza sulle dipendenze, focus sugli effetti del gioco d'azzardo

Dal confronto col governo, presente in gran numero, sono scaturite alcune proposte

di Paolo Scarlata
08 Nov 2025 - 21:28
01:35 

Non solo numeri shock sulla diffusione della droga. Alla settima Conferenza nazionale sulle dipendenze si analizzano anche gli effetti del gioco d'azzardo come l'incapacità di staccarsi dai videogame. Ne scaturisce un confronto col governo, presente in gran numero. Tra le proposte ci sono le misure alternative al carcere per i reati legati alle sostanze stupefacenti, con uno specifico disegno di legge chiamato a regolamentarle.

