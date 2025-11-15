Confcommercio: "Entro il 2035 un quinto dei negozi rischia di scomparire"

Serrande abbassate, città fantasma. Uno scenario fosco che emerge dall’analisi del centro studi di Confcommercio sulla desertificazione commerciale in atto nel nostro paese. I negozi di vicinato abbassano per sempre le serrande soprattutto nei centri storici e nei piccoli Comuni, schiacciati dalla concorrenza dei grandi centri commerciali e della vendita di prodotti on line. Entro il 2035 in Italia potrebbe scomparire un negozio su 5. Lo suggerisce il trend registrato negli ultimi 13 anni. Nel 2012 le attività commerciali erano 659 mila, nel 2024 sono scese a 534 mila. Oltre 124 mila in meno con un calo di quasi 19 punti percentuali.

