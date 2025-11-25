Confartigianato, tax gap su famiglie/imprese a 42,9 miliardi

Fisco e burocrazia. Sono i principali ostacoli per 4 milioni e mezzo di piccoli imprenditori italiani. A dirlo l'ultimo rapporto di Confartigianato presentato all'assemblea annuale. Nel 2025 il carico fiscale italiano è previsto al 43,1% del Pil, quasi 2 punti oltre la media dell'Eurozona. Una differenza che vale 42,9 miliardi di euro di maggiore tassazione su famiglie e imprese. Non va meglio sul fronte della burocrazia. Nel 2025 il 74% degli imprenditori italiani la segnala come grave ostacolo.