Concerto in mezzo alla neve contro il cambiamento climatico

Il violoncellista di fama mondiale Yo-Yo Ma si è esibito in un breve concerto sulle montagne innevate della città di Davos, a margine del World Economic Forum per chiedere, ai leader impegnati nel vertice, di contrastare il cambiamento climatico. L'esibizione, “Performing Hope for the Glaciers”, è stata fatta dall'artista in occasione dell'inizio dell'Anno internazionale delle Nazioni Unite per la conservazione dei ghiacciai. Dopo il concerto, ha incontrato i ricercatori sul clima che questa settimana si sono accampati in cima alla montagna per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla minaccia del riscaldamento globale.