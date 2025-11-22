Con Beatrice Venezi salgono gli abbonamenti al Teatro La Fenice

Applausi, vien da dire. Se finora lo spartito è stato scandito da note polemiche contro la nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale de La Fenice, oggi la musica è del tutto diversa. A innescare il cambio di passo, sono i numeri: quest'anno, gli abbonamenti alle opere vedono una crescita del 7% rispetto all'anno scorso. Fuor di percentuale, ben 80 abbonamenti in più, un incremento triplo rispetto all'usuale tendenza di crescita che si attestava annualmente su un progresso del 2-3%.