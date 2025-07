Come si prepara la tavola per una cena di Stato? Ecco tutti i dettagli

Quando si dice: la cura dei minimi dettagli. L'account della royal family e del castello di Windsor hanno diffuso un video con il timelapse che mostra i preparativi, dall'inizio alla fine, per un banchetto di Stato. Dalle pulizie alla preparazione del tavolo e dei posti, fino alla sistemazione di bicchieri, piatti e posate utilizzando un metro per calcolare la perfetta posizione di tutto: ecco come si prepara una cena di Stato, in questo caso quella organizzata in onore del presidente francese Emmanuel Macron e della moglie Brigitte.