Come l'Ia può cambiare il volto dell'Africa

Al summit AI for Good, organizzato dalle Nazioni Unite a Ginevra la scorsa settimana, una giovane imprenditrice ha attirato l'attenzione dei presenti. Si tratta di Kate Kallot, 34 anni, kenyota, ex dirigente del colosso tecnologico californiano Nvidia, tornata nel suo Paese d'origine per fondare una società che usa l'Intelligenza artificiale per affrontare i problemi legati alla crisi climatica e accelerare lo sviluppo economico del continente. "La rivoluzione dell'Intelligenza artificiale si sta scrivendo in Africa, non nella Silicon Valley", ha detto Kallot a Ginevra. Ed effettivamente è proprio nel continente più povero del mondo che l'Ia potrebbe avere l'impatto più sorprendente. Secondo uno studio dell'Università Witwatersrand di Johannesburg, l'Intelligenza artificiale potrebbe creare 500mila posti di lavoro ogni anno entro il 2030, portando a un aumento del Pil del 3%.