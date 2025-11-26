Come funzionerà la rottamazione quinquies

La rottamazione quinquies, prevista nella finanziaria di quest'anno potrebbe sanare ogni tipo di pendenza con il Fisco. Dalla relazione illustrativa della legge di Bilancio infatti, emerge che se un cittadino decide di aderire alla rottamazione vengono bloccate anche le verifiche già avviate dalla Pubblica amministrazione prima di pagare i fornitori. E questo accade anche se i controlli sono già avvenuti e i debiti superano i 5mila euro.