Economia
SANA TUTTI I CONTENZIOSI COL FISCO

Come funzionerà la rottamazione quinquies

Il provvedimento è inserito nella finanziaria di quest'anno

di Giulia Ronchi
26 Nov 2025 - 12:25
01:05 

La rottamazione quinquies, prevista nella finanziaria di quest'anno potrebbe sanare ogni tipo di pendenza con il Fisco. Dalla relazione illustrativa della legge di Bilancio infatti, emerge che se un cittadino decide di aderire alla rottamazione vengono bloccate anche le verifiche già avviate dalla Pubblica amministrazione prima di pagare i fornitori. E questo accade anche se i controlli sono già avvenuti e i debiti superano i 5mila euro.

rottamazione