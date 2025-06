Colombia, la tradizionale festa della Tomatina: migliaia di persone in guerra con i pomodori

A Sutamarchán, nel cuore della Colombia, migliaia di persone si sono date appuntamento per prendere parte a una delle feste più insolite e attese dell'anno: la Tomatina colombiana. Giunta alla sua 15esima edizione, la manifestazione ha attirato circa 2.500 partecipanti, tutti pronti a lanciarsi in una spettacolare battaglia a colpi di pomodori. L'evento, ispirato alla celebre Tomatina di Buñol in Spagna, si è svolto come da tradizione tra le strade del paese, trasformate per un'ora in un vero e proprio campo di battaglia. In totale, sono state utilizzate 36 tonnellate di pomodori non destinat al consumo alimentare, impiegati esclusivamente per rendere l'esperienza ancora più travolgente e coinvolgente.