Colf e badanti in fuga: il 60% cerca un altro lavoro

Badanti e colf in fuga. Il 60% cerca un nuovo lavoro, ma il bisogno di assistenza nelle famiglie cresce. Gli anziani sono sempre più soli. Nel 2023, 23mila lavoratori hanno lasciato il settore. Secondo l'Inps, dal 2019 al 2024 il numero di badanti e colf con contratto regolare è sceso di 47mila unità. Se si continua così, nel 2028 mancheranno 800 mila collaboratori. Se si includono anche i lavoratori irregolari, il calo arriva a 112mila unità, con un totale di un milione e 229 mila persone. La situazione è grave: il 61% prevede di cambiare lavoro entro il 2030. Il lavoro domestico è essenziale per l'economia italiana, vale 17 miliardi di euro e l'1% del Pil. Nel 2028 serviranno più di 2 milioni di lavoratori, ma a oggi sono solo 1 milione e 200mila.