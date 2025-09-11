Logo Tgcom24
TERRIBILE INCIDENTE

Città del Messico, autocisterna carica di benzina si ribalta ed esplode: morti e feriti

L'incidente del camion, che trasportava circa 50mila litri di benzina, ha provocato fiamme e fumo che si sono propagati nella zona sud della Capitale

11 Set 2025 - 15:25
01:32 

Sotto un cavalcavia di un'autostrada di Città del Messico, un camion cisterna che trasportava benzina è esploso e ha incendiato diversi veicoli, uccidendo tre persone e ferendone altre 70. L'incidente del camion, che trasportava circa 50mila litri di benzina, ha provocato fiamme e fumo che si sono propagati nella zona sud della Capitale.

