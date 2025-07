Le forze israeliane hanno sgomberato la tenda funebre per Awdah Hathaleen, attivista e giornalista palestinese ucciso da un colono vicino a Hebron. Hathaleen aveva collaborato al film “No Other Land”. In un video si vedono i soldati mentre allontanano i presenti dal luogo in cui amici, parenti e conoscenti dell’attivista si erano radunati per ricordarlo.