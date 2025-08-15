Cinquant'anni di "Amici miei", film comico e amaro di Mario Monicelli

Compie 50 anni "Amici Miei", il film diretto da Mario Monicelli uscito nel 1975. Sulla data precisa ci sono versioni contrastanti, ma è probabile che il 15 agosto la commedia sia stata proiettata nelle sale di alcune città, mentre su scala nazionale l'uscita sia avvenuta a ottobre. Pellicola tra le più rappresentative del cinema italiano degli anni 70, dietro alla comicità, tra "zingarate" e "supercazzole", "Amici Miei" è un inno alla leggerezza e all'amicizia, ma offre anche spunti di riflessione dolceamara sulla vita, la paura della vecchiaia e della morte.