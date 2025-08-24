Cinema, Margot Robbie è di nuovo sul set

Ferma Barbie proprio non ci sa stare. Margot Robbie è di nuovo in pista. Dopo gli ultimi successi l'attrice e produttrice - tra le star più apprezzate e contese del cinema - aveva annunciato una pausa, un po' di tempo lontana dalle scene. Diventata mamma lo scorso inverno aveva detto: "Ora mi dedicherò alla famiglia" e invece, altro che stop. Arriva "A big bold beautiful journey", il nuovo film che la vede accanto a Colin Farrell.