Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
RITORNO ANTICIPATO

Cinema, Margot Robbie è di nuovo sul set

L'attrice aveva annunciato una pausa lontana dalle scene, ma torna accanto a Colin Farrell

di Maria Vittoria Corà
24 Ago 2025 - 19:32
01:29 

Ferma Barbie proprio non ci sa stare. Margot Robbie è di nuovo in pista. Dopo gli ultimi successi l'attrice e produttrice - tra le star più apprezzate e contese del cinema - aveva annunciato una pausa, un po' di tempo lontana dalle scene. Diventata mamma lo scorso inverno aveva detto: "Ora mi dedicherò alla famiglia" e invece, altro che stop. Arriva "A big bold beautiful journey", il nuovo film che la vede accanto a Colin Farrell.

 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri