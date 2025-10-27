Logo Tgcom24
LA RICORRENZA

Cinema, 35 anni fa ci lasciava Ugo Tognazzi

L'indimenticabile attore e regista morì a Roma il"27 ottobre"1990

di Massimo Cerri
27 Ott 2025 - 14:11
01:35 

Ugo Tognazzi nacque a Cremona il 23 marzo 1922 e fu protagonista di molte pellicole iconiche come "Il federale", "Amici miei" (dove interpretava Mascetti), "La grande abbuffata" e "Il vizietto". Morì a Roma il 27 ottobre 1990.

ugo tognazzi