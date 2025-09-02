Logo Tgcom24
AMICI MA NON TROPPO

Cina vs Russia, si intensifica il cyber-spionaggio di Pechino

Un'amicizia senza freni - così come l'ha sempre definita Xi Jinping - quella tra Mosca e Pechino. Ma anche le relazioni più idilliache...

di Francesca Canto
02 Set 2025 - 19:35
Secondo gli analisti informatici di "Palo Alto Networks", con sede in California, gli hacker cinesi avrebbero preso di mira la Russia dall'inizio della guerra in Ucraina, nel 2022.  Strano? Non proprio. E' noto che gli alleati si spiino a vicenda. Tuttavia, secondo un documento classificato dell'intelligence interna russa, riportato dal "New York Times", l'entità delle operazioni di hacking di Pechino contro Mosca suggeriscono un livello elevato di sfiducia reciproca tra i due Paesi.

