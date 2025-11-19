Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tgtech
Zhongguancun 2025

Cina, le finali dell'annuale gara tra robot si concludono a Pechino

Forte partecipazione di università e industrie

19 Nov 2025 - 15:50
00:57 

Le finali di Zhongguancun, l'annuale gara tra robot, si concludono a Pechino con una forte partecipazione di università e industrie.

Cento squadre hanno raggiunto le finali, il 60% delle quali provenienti da università.

video evidenza
cina