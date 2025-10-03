Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
dubbi sulla sicurezza

Cina, la berlina elettrica si muove da sola mentre è parcheggiata

Il proprietario di una Xiaomi SU7 ha denunciato un episodio piuttosto curioso (e allarmante)

03 Ott 2025 - 14:26
00:39 

Un caso singolare riaccende il dibattito sulla sicurezza dei sistemi di guida assistita della Xiaomi SU7. In Cina il  proprietario di una di queste macchine ha denunciato che la propria berlina elettrica si è messa in movimento da sola mentre era parcheggiata. Le riprese delle telecamere di sorveglianza mostrano il veicolo che si avvia improvvisamente e avanza senza nessuno al volante, costringendo il proprietario a un intervento tempestivo per fermarne la corsa. L’assistenza tecnica Xiaomi ha ipotizzato che l'attivazione sia stata causata dall'uso accidentale della funzione “Remote Parking Assist”, il sistema che permette di manovrare l'auto a distanza tramite smartphone: ma il proprietario ha negato di aver utilizzato il telefono in quel momento.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri