Cina, il ponte crolla e il camion resta sospeso nel vuoto

In Cina, nella provincia di Guizhou, le forti piogge hanno provocato frane che, a loro volta, hanno causato gravissimi danni. Come il crollo di un ponte, lungo il quale stava transitando un camion rimasto a penzolare spaventosamente nel vuoto. A bordo del mezzo, nell'abitacolo, c'era l'autista, sospeso a decine di metri d'altezza. L'uomo ha mantenuto la calma ed è stato portato in salvo da soccorritori.