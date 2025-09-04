Logo Tgcom24
Cina, D'Alema alla parata militare di Xi

Alla manifestazione in piazza Tienanmen erano stati invitati 23 capi di Stato e di governo, ma"nessun leader occidentale presente

di Alessandro Tallarida
04 Set 2025 - 13:51
01:30 

Tra Putin e Xi Jinping spunta anche Massimo D'Alema. C'era anche lui alla grandiosa parata militare organizzata dal presidente cinese a Pechino. Una presenza che non è passata inosservata, anche perché l'ex segretario dei Democratici di sinistra è stato intervistato da un canale cinese e le sue parole sono immediatamente rimbalzate sui social: "È importante ricordare la lotta eroica del popolo cinese, così importante non solo per la Cina ma per tutta l'umanità per la sconfitta del nazismo e del fascismo". Alla manifestazione in piazza Tienanmen erano stati invitati 23 capi di Stato e di governo. Nessun leader occidentale presente. Ma D'Alema, maglioncino sulle spalle, occhiali da sole e un passato nel Partito Comunista italiano, non si è invece perso l'avvenimento. 

