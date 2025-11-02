Chiude il Lucca Comics, record di presenze

L’edizione 2025 del Lucca Comics and Games supera tutti i record di presenza e si conferma il più grande festival di fumetti e di giochi dell’occidente. Un'invasione colorata di visitatori per tutti e cinque giorni della manifestazione in coda ore e ore per scoprire le novità dei fumetti preferiti o per il firma-copia degli artisti che si alternano nei vari stand. Nuovi giochi in scatola, carte da collezionare, interi padiglioni dove incontrarsi o ritrovarsi e giocare giornate intere. Si sono festeggiati anche i 35 anni del Gabibbo, il pupazzone rosso più iconico della tv, presenza fissa a Striscia la Notizia e conduttore di Paperissima Sprint.