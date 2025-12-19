Chiede alla ragazza di sposarlo davanti a Putin | Il leader russo: "Anche io sono innamorato"

Un giornalista di Ekaterinburg, il 23enne Kirill Bazhanov, ha chiesto alla sua ragazza di sposarlo durante la conferenza stampa di fine anno di Vladimir Putin. Dopo oltre due ore di domande e risposte, il leader russo ha notato il cartello del giornalista con la scritta "Voglio sposarmi" e ha commentato: "Sei già vestito come se fossi pronto per il matrimonio". Ottenuta la parola, il giornalista ha rivolto a Putin una domanda sul "sostegno alle giovani famiglie". Poi Kirill - rivolgendosi alla sua ragazza, che, ha spiegato, "sta sicuramente guardando la diretta" - ha avanzato la proposta di matrimonio. Infine, ha dichiarato che lui e la sua futura moglie sarebbero stati felici di vedere il presidente alle nozze.