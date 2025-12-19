Chiede alla ragazza di sposarlo davanti a Putin | Il leader russo: "Anche io sono innamorato"

È accaduto durante la conferenza stampa di fine anno del capo del Cremlino. Che si è abbandonato a"confessioni sulla sua vita sentimentaledi proposta matrimonio putin
Un giornalista di Ekaterinburg, il 23enne Kirill Bazhanov, ha chiesto alla sua ragazza di sposarlo durante la conferenza stampa di fine anno di Vladimir Putin. Dopo oltre due ore di domande e risposte, il leader russo ha notato il cartello del giornalista con la scritta "Voglio sposarmi" e ha commentato: "Sei già vestito come se fossi pronto per il matrimonio". Ottenuta la parola, il giornalista ha rivolto a Putin una domanda sul "sostegno alle giovani famiglie". Poi Kirill - rivolgendosi alla sua ragazza, che, ha spiegato, "sta sicuramente guardando la diretta" - ha avanzato la proposta di matrimonio. Infine, ha dichiarato che lui e la sua futura moglie sarebbero stati felici di vedere il presidente alle nozze.
Durante la conferenza stampa del leader russo non c'è stato solo spazio alla proposta di matrimonio. Anche il presidente russo ha parlato d'amore, abbandonandosi a toni sentimentali tra un'invettiva e l'altra. Putin ha lasciato chiaramente intendere di essere innamorato, rispondendo con un doppio "Sì" a chi gli ha chiesto se amasse qualcuno e se il sentimento fosse ricambiato. "Va tutto bene, non preoccupatevi", ha aggiunto, con un sorriso. "Credo nell'amore a prima vista", ha concluso. Secondo indiscrezioni, Putin ha una moglie: si chiama Alina Kabaeva ed è un'ex campionessa di ginnastica russa.