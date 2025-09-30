Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
LA FUGA SU DUE RUOTE

Chicago, rider in bici sfugge a una decina di agenti Ice: il video diventa virale

Il video della fuga, in cui l'uomo si allontana rapidamente in bicicletta seminando gli inseguitori, ha fatto il giro dei social raccogliendo milioni di visualizzazioni

30 Set 2025 - 14:54
00:38 

A Chicago un rider è riuscito a eludere una pattuglia dell'agenzia per l'immigrazione dopo essere stato inseguito da numerosi agenti in assetto antisommossa. Il video della fuga, in cui l'uomo si allontana rapidamente in bicicletta seminando gli inseguitori, ha fatto il giro dei social raccogliendo milioni di visualizzazioni. Molti utenti hanno interpretato la scena come un simbolo della resistenza degli immigrati negli Stati Uniti di fronte a politiche percepite come repressive.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri