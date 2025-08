Chicago, nati due cuccioli di leopardo dell'Amur: specie in via di estinzione

Fiocco doppio al Brookfield Zoo di Chicago: sono nati due cuccioli di leopardo dell'Amur, una delle specie più a rischio al mondo. A dare alla luce i piccoli è stata Mina, una femmina di sei anni al suo primo parto. I leopardi dell'Amur sono originari delle fredde foreste dell’Estremo Oriente russo e ne restano meno di 100 esemplari in natura. La nascita di questi due cuccioli rappresenta quindi un evento straordinario per la conservazione della specie. Secondo quanto riferito dallo zoo, i piccoli stanno raggiungendo regolarmente le tappe dello sviluppo, allattando con costanza e rimanendo sempre vicini alla madre, molto protettiva. Per il momento mamma e cuccioli restano in un'area protetta non accessibile al pubblico, ma lo staff promette aggiornamenti costanti sulla loro crescita.