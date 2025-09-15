Logo Tgcom24
Chicago celebra il Giorno dell'Indipendenza messicana con una parata

Tra carri decorati, balli folkloristici e musica tradizionale, la comunità messicano-americana ha reso omaggio alle proprie radici, trasformando le strade in un tripudio di colori e orgoglio nazionale

15 Set 2025 - 14:08
01:24 

Chicago ha ospitato una vivace parata per commemorare il Giorno dell'Indipendenza del Messico, attirando migliaia di persone nel cuore della città. Tra carri decorati, balli folkloristici e musica tradizionale, la comunità messicano-americana ha reso omaggio alle proprie radici, trasformando le strade in un tripudio di colori e orgoglio nazionale.

