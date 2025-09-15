Chicago celebra il Giorno dell'Indipendenza messicana con una parata

Chicago ha ospitato una vivace parata per commemorare il Giorno dell'Indipendenza del Messico, attirando migliaia di persone nel cuore della città. Tra carri decorati, balli folkloristici e musica tradizionale, la comunità messicano-americana ha reso omaggio alle proprie radici, trasformando le strade in un tripudio di colori e orgoglio nazionale.