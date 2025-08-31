Chi era Abu Obeida, l'uomo "senza volto" ucciso dall'Idf

Israele ha dato conferma che Abu Obeida è effettivamente stato ucciso, ma di certo lui era un fantasma anche da vivo. Aveva cominciato a militare nelle brigate Ezzedin al-Qassam, il braccio armato di Hamas, nel 2002, quando aveva appena 17 anni, diventando presto un importante riferimento come portavoce dei miliziani. Nato a Gaza nel 1985, carismatico e poliglotta - i suoi comunicati erano scritti anche in ebraico e in inglese - era per molti l'uomo "senza volto", sempre nascosto sotto la kefiah come tutti gli altri combattenti.