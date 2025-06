Chi è Victor Schwartz, l'imprenditore anti dazi Usa

E' diventato il volto della guerra contro i dazi di Trump, Victor Owen Schwartz, 66 anni, titolare di VOS Selections, un'azienda vinicola a conduzione familiare con sede a New York, nata 39 anni fa. "Mio nipote mi aveva detto che il suo professore di Legge stava intentando una causa legale contro i dazi, - racconta - e ho deciso di parlare con questo professore e dargli informazioni su quello che stava accadendo all'industria del vino. Così ho parlato con Ilya Somin che è uno degli avvocati che rappresentano i querelanti nella causa in cui sono coinvolto ed è un professore di Diritto Costituzionale alla George Mason University, interessato alla mia situazione, che mi ha chiesto di essere l'attore principale della causa". "Non avevo davvero paura, ad essere onesto, - continua. - Era qualcosa che era lì davanti a me è ho sentivo che dovevo farlo". "Se vedi chi c'è dietro la causa, - conclude - ci sono repubblicani, c'è la destra, ma non populista. Trump è un populista. Ed è tutta una questione di ego e potere, non esiste un'altra motivazione".