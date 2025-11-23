Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
E-Planet

Che mondo fa

Le decisioni che prenderemo nei prossimi 25 anni, riguardo le emissioni di gas serra, determineranno di quanto aumenterà il livello del mare nei prossimi secoli.

23 Nov 2025 - 14:52
00:47 