SUL TETTO DI UN EDIFICIO

Charlie Kirk, una persona in fuga dopo gli spari: è il cecchino?

I video ripresi dagli studenti rimbalzano sui social: nelle immagini si vede un individuo vestito di nero correre via pochi secondi dopo l'omicidio

11 Set 2025 - 09:28
00:44 

Un filmato diffuso sui social mostra una persona correre sul tetto di un edificio dell’Utah Valley University subito dopo l’uccisione dell’attivista conservatore Charlie Kirk. Il video è stato registrato da uno studente della business school, che stava riprendendo la folla radunata per ascoltare Kirk. Nel cortile opposto si trova il Losee Center, da cui appare la sagoma. In un secondo filmato, la persona appare sdraiata sul tetto dell'edificio, come nella posizione utilizzata dai cecchini prima di sparare.

