IL PANICO TRA LA FOLLA

Charlie Kirk, la fuga degli studenti dopo la sparatoria

Il campus in lockdown in attesa dell'arrivo della polizia

11 Set 2025 - 10:23
01:47 

Panico tra la folla alla Utah Valley University dopo gli spari al comizio di Charlie Kirk, noto attivista conservatore e stretto alleato del presidente Donald Trump. I video diffusi sui social documentano la fuga degli studenti tra i corridoi dell'ateneo. Il campus è stato subito messo in lockdown e tutte le lezioni sono state cancellate. Agli studenti e al personale rimasti all’interno degli edifici è stato chiesto di attendere l’intervento delle forze dell’ordine per essere scortati all’esterno in sicurezza.

