Charlie Kirk, l'Fbi pubblica il video della fuga del killer

Le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso vicino alla Utah Valley University

12 Set 2025 - 10:07
01:24 

L’Fbi ha pubblicato il video, ripreso dalle telecamere a circuito chiuso, che  mostrano il presunto killer di Charlie Kirk, scappare dall’edificio della Utah Valley University, dopo l’attentato. La polizia avrebbe identificato l’uomo grazie ad alcuni indizi lasciati, tra cui un'impronta palmare, un'impronta di scarpa e un fucile da caccia trovato in una zona boschiva lungo il percorso della fuga dell'assassino. 

