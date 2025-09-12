Charlie Kirk, l'Fbi pubblica il video della fuga del killer

L’Fbi ha pubblicato il video, ripreso dalle telecamere a circuito chiuso, che mostrano il presunto killer di Charlie Kirk, scappare dall’edificio della Utah Valley University, dopo l’attentato. La polizia avrebbe identificato l’uomo grazie ad alcuni indizi lasciati, tra cui un'impronta palmare, un'impronta di scarpa e un fucile da caccia trovato in una zona boschiva lungo il percorso della fuga dell'assassino.