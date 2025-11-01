Cgia: "L'Italia cresce più di Francia e Germania, bene il Sud"

Se tra il 2019 e il 2025 il nostro Pil reale è aumentato del 6,4%, in Francia è salito del 5 e in Germania dello 0,2. Solo la Spagna può contare su una variazione positiva superiore alla nostra che ha raggiunto il 10%. La media dei paesi dell'Area dell'Euro si è attestata al +6,2%. Bene Mezzogiorno: rispetto all'anno pre-Covid (2019), la Sicilia è la regione italiana che fino a oggi è cresciuta più di tutte le altre.