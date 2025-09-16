Logo Tgcom24
Cesare Cremonini si dà al sax: il "saggio" sui social dopo due settimane di studio

Il cantautore bolognese posta un video mentre suona il nuovo strumento: "C'è ancora un universo da imparare"

16 Set 2025 - 10:15
00:54 

Dopo la fisarmonica, ora è la volta del sax. Cesare Cremonini sorprende i fan su Instagram con un video in cui suona il nuovo strumento che ha iniziato a studiare solo due settimane fa. "C'è ancora un universo da imparare - scrive -. Immergersi in questo strumento è una esperienza incredibile". A 45 anni, con una carriera da stadi e hit senza tempo, Cremonini sceglie ancora la strada dell’apprendimento. E i risultati non si fanno attendere.

