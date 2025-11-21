Cesare Cremonini: "Con il pubblico c'è un rapporto di onestà"

Il cantante presenta""CremoniniLIVE25", il triplo album dal vivo dedicato al recente tour negli stadidi Adele Costantini
"Quella magia non può avvenire così, con uno schiocco di dita... la curi nel tempo". L’incontro col pubblico è magia e Cesare Cremonini lo racconta in un triplo album dal vivo che ripercorre l’ultimo tour negli stadi. "Con il pubblico c'è un rapporto di onestà", afferma. Tutto parte e arriva dal palco che lui descrive come luogo di "irrazionalità benefica". Ci sono i duetti con Jovanotti, Luca Carboni, Elisa, le canzoni che hanno costruito la sua carriera, ma anche quelle degli esordi, indimenticabili, coi Lunapop. È il viaggio di Cremonini in cui ogni volta si parte per ricominciare: all’orizzonte c’è il prossimo tour del 2026 con già 200mila biglietti venduti.