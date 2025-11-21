Cesare Cremonini: "Con il pubblico c'è un rapporto di onestà"

"Quella magia non può avvenire così, con uno schiocco di dita... la curi nel tempo". L’incontro col pubblico è magia e Cesare Cremonini lo racconta in un triplo album dal vivo che ripercorre l’ultimo tour negli stadi. "Con il pubblico c'è un rapporto di onestà", afferma. Tutto parte e arriva dal palco che lui descrive come luogo di "irrazionalità benefica". Ci sono i duetti con Jovanotti, Luca Carboni, Elisa, le canzoni che hanno costruito la sua carriera, ma anche quelle degli esordi, indimenticabili, coi Lunapop. È il viaggio di Cremonini in cui ogni volta si parte per ricominciare: all’orizzonte c’è il prossimo tour del 2026 con già 200mila biglietti venduti.