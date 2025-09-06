Cristina Scocchia (Illycaffè) a Tgcom24: "Bisogna investire quando la strada è in salita"

Radici che sono state riaffermate con la recente acquisizione di Capitani, una realtà italiane che produce macchine del caffè per la casa, e che non verranno dimenticate anche perché, come ricorda Scocchia, il nostro sistema economico sta facendo passi in avanti:"Dobbiamo vedere quello che funziona nel nostro Paese: occupazione che cresce, debito finalmente sotto controllo, agenzie di rating che ci danno fiducia. Ogni segnale positivo genera consumo, investimenti e quindi ottimismo".