Centri sportivi, scuola e sharia: come si sta muovendo l'Italia

Non solo le moschee e i gruppi di preghiera, ma anche i centri sportivi e le scuole sarebbero uno degli obiettivi dei fratelli musulmani, che vorrebbero imporre nei Paesi europei la sharia cioè la legge islamica. Nell’allarme lanciato due mesi fa dai servizi segreti francesi si sottolineava che il nostro Paese è già coinvolta in questo progetto e se non reagisce rischia di diventare come Francia e Belgio.