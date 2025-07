Celso Valli, il ricordo di Vasco Rossi: "Per me non morirà mai"

Vasco Rossi ha ricordato sui social Celso Valli, tra i più grandi produttori e arrangiatori italiani, morto lunedì 28 luglio a 75 anni. "Celso Valli ha fatto la storia della musica italiana - ha scritto il cantautore -. Ho collaborato con lui dagli anni '80 e ho cominciato ad affidargli le mie ballate. Mi ricordo come una volta gli diedi delle idee che avevo nel cassetto, delle canzoni che non avevo mai pubblicato perché erano delle idee e lui le trasformò ognuna in un piccolo gioiello. Diventarono 'Canzoni per me', un album al quale sono ancora particolarmente legato. Sono vicino alla famiglia, a Paolo Valli, il figlio. Celso non morirà mai. Dentro il mio cuore sarà sempre vivo. E soprattutto non morirà mai perché i suoi arrangiamenti continueranno ad emozionare commuovere travolgere e coinvolgere milioni di persone! Viva Celso Valli!".