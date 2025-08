Cecilia Rodriguez sui chili in gravidanza: "A mio marito piaccio anche così!"

Cecilia Rodriguez si concede alle domande dei suoi follower e racconta come sta vivendo questo periodo di gravidanza (è al settimo mese) volendo anche fare chiarezza su alcune dichiarazioni uscite qualche giorno in cui sembrava avere qualche cruccio per i chili presi fino a ora ("Tre al mese, non ne vado fiera"). "Sono tranquilla da quel punto di vista - dice -. Finora ho preso 13 chili, ho detto che era poco tempo ma abituarsi ai cambiamenti". E comunque l'avere una vita dentro di sé le dà una forza che va ben altro eventuali pensieri per il peso: "Il fatto di avere una vita dentro di me, di avere un altro cuore... ho due cuori in questo momento ed è come se in questo momento niente mi importasse: i problemi passano in terzo piano, niente può rovinare questo momento".