Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Rubriche
Ospite di #Soundon

Cecilia Gayle torna con Pasito Patras

La Regina dei balli di gruppo è tornata. Cecilia Gayle presenta Pasito Patras, il suo nuovo singolo per New Music Group con distribuzione Ada Music. Un brano che unisce il ritmo latino al suono popolare della fisarmonica, in un mix travolgente di culture e stili, tutto da ballare.

04 Nov 2025 - 17:47
03:57 