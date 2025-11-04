Cecilia Gayle torna con Pasito Patras

La Regina dei balli di gruppo è tornata. Cecilia Gayle presenta Pasito Patras, il suo nuovo singolo per New Music Group con distribuzione Ada Music. Un brano che unisce il ritmo latino al suono popolare della fisarmonica, in un mix travolgente di culture e stili, tutto da ballare.
