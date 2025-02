Catania, cavalla segregata al buio senza acqua né cibo: denunciato 67enne

I poliziotti della Squadra a cavallo della questura di Catania hanno denunciato per maltrattamento di animali un uomo di 67 anni e hanno sequestrato una cavalla, affidata poi alle cure di un’associazione. Gli agenti durante il controllo di uno stabile hanno trovato l’animale senza cibo né acqua a disposizione e in condizioni igieniche precarie. I poliziotti, inoltre, durante l’ispezione dei locali, hanno rinvenuto una serie di attrezzature, tipo ganci in acciaio, mannaie e coltelli sporchi di sangue, che, probabilmente, sarebbero serviti di lì a poco per macellare clandestinamente la cavalla.