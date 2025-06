Caso Kaufmann, ministro Giuli: "Nessun film fantasma avrà più risorse pubbliche"

"Nessun film fantasma potrà più approfittare delle risorse pubbliche. Basta sprechi e truffe: i soldi dei contribuenti andranno solo a chi fa davvero cinema". E' uno dei passaggi dell'intervento del ministro della cultura Alessandro Giuli in risposta al Question Time al Senato. "Siamo convinti che - ha aggiunto - l'investimento pubblico in questo settore sia altamente strategico per l'identità culturale italiana e dunque riteniamo necessario che le risorse disponibili siano erogate in modo trasparente, con verifiche sempre più efficienti e capaci, anche premiando un comportamento sempre più virtuoso degli operatori del settore".