Caso Gergiev a Caserta, De Luca: "Demagogia"

Quel concerto s'ha da fare, parola del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che prova a chiudere la polemica sull'esibizione del direttore d'orchestra russo Valerj Gergiev, il 27 luglio alla Reggia di Caserta. "Ho visto strumentalizzazioni intollerabili", ha commentato nella sua consueta diretta Facebook settimanale. Aggiungendo: "La discrimiazione non serve alla pace". Ma la società civile si mobilita: 700 persone tra cui diversi premi Nobel, inviano una lettera a Ursula von der Leyen chiedendo di cancellare l'esibizione. La petizione lanciata online dall'associazione dei Russi liberi in Italia raggiunge in poche ore 16mila 800 firme; e il presidente degli Ucraini d'Italia invita i suoi connazionali a comprare i biglietti del concerto, per contestare Gergiev di persona.