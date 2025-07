Caso Epstein, Trump: "Una caccia alle streghe"

ll presidente Usa Donald Trump ha affermato che è "appropriato" che il Dipartimento di Giustizia chieda un nuovo interrogatorio per Ghislaine Maxwell, l’ex fidanzata di Jeffrey Epstein condannata per aver aiutato il finanziere ad abusare sessualmente di ragazze minorenni. Alla domanda sull'annuncio del vice procuratore generale Todd Blanche secondo cui il dipartimento avrebbe contattato gli avvocati di Maxwell per un colloquio, Trump ha detto che non ne sapeva nulla. Trump, che ha dovuto affrontare una crisi politica a causa dei documenti relativi alle indagini sul traffico sessuale di Epstein, ha aggiunto: "Non lo seguo molto. È una specie di caccia alle streghe". Poi un nuovo attacco a Obama: "Dovreste parlare di quello che ha fatto a questo Paese dal 2016 e del fatto che ha cercato di truccare le elezioni".