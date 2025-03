Caso Diciotti, il risarcimento costerà al governo tra i 41mila e i 72mila euro pro capite

117 euro e 91 centesimi. È l'importo che lo Stato italiano risarcisce per ogni giorno di ingiusta detenzione. Cifra variabile che tiene conto sia della privazione immotivata della libertà sia delle condizioni - è il caso di Beniamino Zuccheddu che ha vissuto 33 anni da innocente in una cella piccola e sovraffollata - della prigionia.

Sarà interessante comprendere come, nel caso del risarcimento imposto dalla Cassazione al governo per aver ritardato di dieci giorni lo sbarco dei migranti dalla nave Diciotti, si sia arrivati a quantificare tra i 41mila e i 72mila euro pro capite l'ammontare dell'indennizzo. Si parte dunque da un minimo di 4mila 100 euro al giorno per chi a bordo della nave ha dovuto attendere che l'allora governo Cinque stelle/Lega stabilisse a quale stato membro dell'Unione spettasse l'onere dell'accoglienza.



"Frustrante spendere così i soldi dei cittadini quando non ci sono abbastanza risorse per fare quel che c'è da fare", il commento amareggiato della presidente del consiglio Giorgia Meloni.