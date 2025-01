Il viaggio in Europa del capo della polizia giudiziaria libica Nijeem Osama Almasri comincia il 6 gennaio con l'atterraggio a Londra da Tripoli. Da lì si sposta a Bruxelles, poi Bonn e Monaco e infine Torino il 15 gennaio per la partita Juve-Milan ma solo all'arrivo in Italia viene raggiunto dall'ordine di cattura della corte penale internazionale.