Caso Almasri, bocciata la mozione di sfiducia al ministro Nordio

La Camera boccia la mozione di sfiducia al ministro della Giustizia Carlo Nordio presentata sul caso Almasri dall'opposizione. I voti contrari sono stati 215, quelli a favore 119. Azione ha scelto di non partecipare al voto. Nella sua replica il ministro aveva criticato pesantemente l'opposizione dicendo che gli attacchi dei suoi esponenti "ricordano i metodi dell'inquisizione" e chiarendo di sospettare che le polemiche siano state "esasperate" per evitare la riforma della Giustizia. Poi, uscendo dall'Aula dopo il voto: "Il Parlamento è sovrano e qualsiasi cosa decida rappresenta la volontà del popolo e quindi" questo "mi rende soddisfatto perché sono un democratico. Quando il Parlamento decide, io aderisco alle sue decisioni". E sulla riforma della giustizia "non si arretra neanche di un centimetro. Andrà avanti senza esitazioni".