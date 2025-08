Caso Almasri, atti alla Camera: voto entro ottobre

Si riapre la posizione di Giorgia Meloni nel caso Almasri: il legale di una delle vittime del generale libico ha annunciato un esposto alla Procura di Roma contro l'archiviazione, perché la premier si è assunta le responsabilità delle scelte del governo. Per il ministro dell'Interno Piantedosi, della Giustizia Nordio e il sottosegretario alla Presidenza Mantovano i reati ipotizzati sono peculato e favoreggiamento; per il guardasigilli si aggiunge l'omissione di atti d'ufficio. Intanto, la richiesta di autorizzazione a procedere del Tribunale dei ministri è arrivata alla Camera: entro fine settembre ci sarà la relazione della giunta per le autorizzazioni a procedere; il voto definitivo dell'Aula di Montecitorio - a scrutino segreto - sarà entro ottobre. L'esito appare scontato: non c'è nessuna possibilità che il centrodestra conceda l'autorizzazione a procedere, è il ragionamento che si fa nei corridoi di Palazzo Chigi.