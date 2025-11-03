Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
stretta in arrivo

Case, sfratti più veloci

Fratelli d'Italia ha messo a punto una proposta di legge per semplificare le procedure di allontanamento per chi occupa le case senza pagare il canone di locazione

di Stefania Scordio
03 Nov 2025 - 12:10
01:22 

Stretta in arrivo sugli sfratti. Fratelli d'Italia ha messo a punto una proposta di legge per semplificare le procedure di allontanamento per chi occupa le case senza pagare il canone di locazione. Dopo due rate saltate l'affittuario avrà 15 giorni per saldare, altrimenti interverrà l'autorithy ad hoc. Lo sfratto andrà dunque eseguito nei 30 giorni successivi da quando viene emesso. Regole più rigide quindi per permettere di velocizzare le procedure e garantire il diritto alla proprietà.

case
affitti
sfratti
video evidenza