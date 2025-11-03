Case, sfratti più veloci

Stretta in arrivo sugli sfratti. Fratelli d'Italia ha messo a punto una proposta di legge per semplificare le procedure di allontanamento per chi occupa le case senza pagare il canone di locazione. Dopo due rate saltate l'affittuario avrà 15 giorni per saldare, altrimenti interverrà l'autorithy ad hoc. Lo sfratto andrà dunque eseguito nei 30 giorni successivi da quando viene emesso. Regole più rigide quindi per permettere di velocizzare le procedure e garantire il diritto alla proprietà.